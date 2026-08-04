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Aligarh News: कपड़ा व्यापारी की हत्या में मुख्यारोपी भेजा जेल, साले की तलाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: हरदुआगंज के कपड़ा व्यापारी अब्दुल्लाह की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के साले साबिर पर आरोप है कि उसने पैसे के लेनदेन के विवाद के चलते अब्दुल्लाह की हत्या की। पुलिस ने साबिर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है।

Aligarh News: कपड़ा व्यापारी की हत्या में मुख्यारोपी भेजा जेल, साले की तलाश

Aligarh News: हरदुआगंज (अलीगढ़), संवाददाता। कोतवाली नगर क्षेत्र के कपड़ा व्यापारी व सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी के भांजी दामाद अब्दुल्लाह की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को मुख्यारोपी को जेल भेज दिया। जबकि उसके साले व अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। पानी की टंकी ऊपरकोट निवासी 45 वर्षीय अब्दुल्लाह की कपड़े की दुकान थी। उनका भुजपुरा निवासी साबिर पुत्र खलील व उसके परिवार से रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद था। पुलिस के अनुसार अब्दुल्लाह ने 16 माह पहले साबिर को ब्याज पर दो लाख रुपये दिए थे। साबिर 65 हजार रुपये दे चुका था।

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फिर भी 4.30 लाख रुपये बकाया थे। आरोप है कि शनिवार रात साबिर घर आया और पैसों के लेनदेन की बात कहकर अब्दुल्लाह को अपने साथ ले गए। इसके बाद अब्दुल्लाह घर नहीं लौटे। रविवार सुबह हरदुआगंज क्षेत्र के गांव हकीमगढ़ी के पास नहर की झाड़ियों में अब्दुल्लाह का शव मिला। मृतक के बेटे अब्दुल राजिक ने शब्बीर, ताहिर, खलील, साबिर के तीन साले व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने साबिर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया। बताया कि उसने लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार करके अब्दुल्लाह की हत्या की थी। इंस्पेक्टर हरदुआगंज हरिभान सिंह राठौर ने बताया कि साबिर को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उसके साले शाहरुख व अन्य की तलाश की जा रही है।

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