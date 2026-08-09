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Aligarh News: सभी केंद्रों के ध्यानार्थ:::: आपसी विवाद में परिचित की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: -कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भुजपुरा इलाके की घटना, आरोपी मौके से हुआ फरार -दोनों

Aligarh News: सभी केंद्रों के ध्यानार्थ:::: आपसी विवाद में परिचित की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में एक व्यक्ति ने अपने ही परिचित की गर्दन पर चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। विवाद का कारण स्पष्ट हो सका है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।मूलरूप से क्वार्सी क्षेत्र के जीवनगढ़ निवासी 35 वर्षीय जावेद पुत्र इमामुद्दीन वर्तमान में भुजपुरा में रह रहा था। पुलिस के अनुसार जावेद का आरोपी से पुराना परिचय था और दोनों अक्सर साथ में बैठते थे। रविवार रात दोनों भुजपुरा में एक साथ बैठे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई।

बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने किसी नुकीली वस्तु से जावेद की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। खून से लथपथ हालत में स्थानीय लोगों ने जावेद को आनन-फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, घटना के बाद भुजपुरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली नगर थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब के नशे में दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने घटना की। मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की पहचान की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।

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