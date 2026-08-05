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Aligarh News: अलीगढ़ जंक्शन पर गूंजी बिटिया की किलकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में एक महिला ने ट्रेन के प्लेटफार्म पर बेटी को जन्म दिया। प्रसूता, जो नई दिल्ली से फफूंद आ रही थी, ने प्लेटफार्म नंबर दो पर दर्द महसूस किया और वहां जन्म दिया। महिला और नवजात को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की तबीयत स्थिर है।

Aligarh News: अलीगढ़ जंक्शन पर गूंजी बिटिया की किलकारी

Aligarh News: अलीगढ़ । वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दो पर किलकारी गूंज उठी। नई दिल्ली से फफूंद की यात्रा कर रही प्रसूता को अलीगढ़ जंक्शन पर उतारा गया। जहां प्लेटफार्म पर ही महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा को एंबुलेंस के माध्यम से महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।धर्मेन्द्र पुत्र मचल सिंह निवासी-गहेसर थाना-दुबियापुर जिला-औरेया उत्तर प्रदेश पत्नी के साथ फफूंद से नई दिल्ली जा रहे थे। गोमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रही प्रसूता को अलीगढ़ के करीब दर्द होना प्रारंभ हुआ। जिसके बाद पति पत्नी दोनों अलीगढ़ जंक्शन पर उतर गए। दूसरी ओर मंगलवार को मेरी सहेली टीम से कांस्टेबल सोनू की ड्यूटी लगी हुई थी।

सोनू को सूचित किया कि प्लेटफार्म नंबर दो एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही है। सूचना पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं महिला की पीड़ा को देख दो महिला यात्री भी प्रसूता के पास पहुंचीं। दोनों महिलाओं ने कपड़ों का घेरा बनाकर सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद प्रसूता कामिनी देवी को एंबुलेंस की मदद से मोहनलाल गौतम महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला और नवजात बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। अस्पताल में उपचार जारी है।

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