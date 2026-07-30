Aligarh News: किसान मजदूर संगठन की सदस्यता ली
Aligarh News: अलीगढ़ में झम्मनलाल धर्मशाला में किसान मजदूर संगठन की बैठक हुई, जिसमें नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। राष्ट्रीय सचिव डॉ. शैलेंद्र पाल सिंह ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। जिलाध्यक्ष बंटी जादौन ने नए नियुक्त पदाधिकारियों की जानकारी दी।
Aligarh News: अलीगढ़। झम्मनलाल धर्मशाला में बुधवार को आयोजित किसान मजदूर संगठन की बैठक में सदस्यता ग्रहण कराई गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉ. शैलेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महाशक्ति से जुड़े पदाधिकारियों ने सदस्यता ग्रहण की है। जिलाध्यक्ष बंटी जादौन में बताया कि बृज प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह राघव ने ऋषि प्रताप सिंह को मंडल अध्यक्ष, सोमवीर तोमर को महानगर अध्यक्ष व विजय प्रताप सिंह को मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। जिला प्रभारी श्रीपाल चौहान ने ज्ञानेंद्र सिंह, वेदप्रकाश, मनोज कुमार को जिला उपाध्यक्ष, सुशील कुमार को जिला संयोजक, भानु प्रताप सिंह को जिला सचिव, पंकज सिंह को ब्लॉक अध्यक्ष खैर सहित अन्य पदों पर मनोनयन किया।
राष्ट्रीय सचिव पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।
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