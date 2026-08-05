Aligarh News: हाथरस अड्डे से मथुरा रोड तक स्ट्रीट लाइट लगाने पर मेयर ने लगाई मुहर

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता हाथरस अड्डे से मथुरा रोड तक स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य को मेयर प्रशांत सिंघल ने अनुमति प्रदान कर दी है। रात को मेयर ने स्थानीय पार्षदों, भाजपा के जनप्रतिनिधियों व पथप्रकाश विभाग के अफसरों के साथ हाथरस अड्डे से लेकर मथुरा रोड के पथप्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। यहां पर अंधेरा होने की बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा। मेयर प्रशांत सिंघल ने पथप्रकाश विभाग के अफसरों को तत्काल एस्टीमेट बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए ताकि रात में अंधेरा नहीं रहे。

निर्णय और निर्देश

सोमवार देर रात मेयर प्रशांत सिंहल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थानीय समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आसपास के वार्डों में सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें भी सुनीं। मेयर ने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए हाथरस अड्डे से मथुरा रोड तक नई स्ट्रीट लाइट लगाने का तत्काल प्रस्ताव तैयार कराएं। बताया कि प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी होते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सितंबर के प्रथम सप्ताह तक यह पूरा मार्ग रोशनी में नहा उठेगा। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मेयर को अवगत कराया। मेयर प्रशांत सिंघल ने भरोसा दिलाया कि वार्डों की सभी प्रमुख समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान कराया जाएगा और विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हाथरस अड्डे से मथुरा रोड तक पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट लगने के बाद न केवल आवागमन सुरक्षित होगा, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। इस मौके पर मनीष अग्रवाल बूल, अनुराग शर्मा, अधिशासी अभियंता अजय सक्सेना, जूनियर इंजीनियर रोहित पांडेय मौजूद रहे।