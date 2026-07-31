Aligarh News: सावन के सोमवार को लेकर शिवालयों में तैयारियां

Aligarh News: कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। विभिन्न कतारों का प्रावधान और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे एवं महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। भक्त जलाभिषेक करने के लिए तड़के ही मंदिर पहुंचेंगे।

Aligarh News: तड़के ही बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचेंगे शिवभक्त, श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर में 35 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। जनपद के प्रमुख मंदिरों में इसकी तैयारियां की जा रही है। मंदिर प्रबंधन किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता। प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या में इजाफा होता है। इस बार भी संख्या का बढ़ते क्रम का अनुमान है। इसे लेकर मंदिरों में स्वयं सेवकों की टीम तैयार की गई है। साथ ही महिला व पुरुष भक्तों के लिए बैरियर व्यवस्था बनाई गई है। शहर के प्राचीन श्री खेरेश्वर महादेव, श्री अचलेश्वर महादेव, श्री मंगलेश्वर महादेव,गभाना के भूमियां बाबा मंदिर, अतरौली के प्राचीन शिव मंदिर, हरदुआगंज के नीलकण्ठेश्वर व भूतेश्वर महादेव मंदिर में इस बार पहलं से ज्यादा भक्तों की भीड़ का अनुमान लगाया गया है। इसी को लेकर मंदिरों में सेवादारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

खेरेश्वर महादेव मंदिर में ड्रोन से होगी निगरानी सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए खेरेश्वर महादेव मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। श्री खेरेश्वर महादेव एवं दाऊजी महाराज समिति ने श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए तीन अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की है। इनमें दो कतारें महिला श्रद्धालुओं व एक कतार पुरुष श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है। हाईवे की ओर से आने वाले कांवड़ियों के लिए दो अलग कतारें निर्धारित की गई हैं.

संकरे रास्तों से मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु जयगंज स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का रेला चलता है। सावन के पहले सोमवार को मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। ऐसे में मंदिर के सेवक सुरक्षा कर्मी की भूमिका निभाते हैं। इस बार भी युवा भक्तों की टीम पूरी तरह से तैयार है। मंदिर में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे है। कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था मंदिर परिसर में ही की जाती है। पुलिस की तैनाती भी रहती है.

भूमियां बाबा मंदिर पर हुए विशेष इंतजाम सावन माह में लाखों से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए कन्होई स्थित भूमियां बाबा मंदिर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मंदिर समिति प्रबंधक रवि कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की है। हाईवे की ओर से आने वाले कांवड़ियों के लिए अलग कतार निर्धारित की गई है। पुलिस बल के अलावा करीब 100 सेवकों की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में 15 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी। प्रबंधक के मुताबिक स्थाई स्टील की बैरिकेडिंग कराई गई है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा, शुद्ध पेयजल और जूता-चप्पल रखने की अलग व्यवस्था भी की गई है। सावन भर चलने वाले मेले को लेकर मंदिर परिसर में झूले और दुकानों का सजना भी शुरू हो गया है.

महिला कर्मियों की भी रहेगी तैनाती श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिर में तैयारियां चल रही है। कांवड़ियों के रुकने के लिए हॉल की व्यवस्था है। आठ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विशेष निगरानी की जाएगी। रविवार की रात 12 बजे के बाद से कांवड़ चढ़ना शुरु होगा। पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 20 से अधिक सेवक सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएंगे। सावन के सोमवार पर मंदिर पर इतनी भीड़ होती है कि तड़के ही भक्तों की लाइन गर्भ गृह से शुरु होकर सड़क तक पहुंच जाती है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। बाहर सिविल डिफेंस की तैनाती रहती है। सिविल डिफेंस से महिला कर्मियों की ड्यूटी भी रहती है.

प्रशासन और मंदिर समिति की तैयारियां अच्छी हैं। साफ-सफाई, पेयजल और यातायात की व्यवस्था की जा रही है.

सुमित भारद्वाज, मंदिर पुजारी

बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। भक्त बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इसकी तैयारियां पूर कर ली गई हैं.

आचार्य महेश्वर दास भक्तमाली, पुजारी

हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आएंगे। मंदिर में भव्य फूल बंगले सजाए जाएंगे। सीसीटीवी से सुरक्षा में बाबा के भक्त बाबा के सुंदर दर्शन करेंगे.

प्रवीन गुप्ता, सेवक

सावन के सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी से निगरानी रहेगी.

प्रहलाद गिरी, महंतरजत कृष्ण गोस्वामी, पुजारी