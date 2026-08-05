Aligarh News: बाबा नीम करौली की प्रभात फेरी निकाली
Aligarh News: बनियापाड़ा युवा संगठन द्वारा बाबा नीम करौली महाराज की एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। यह फेरी विभिन्न मार्गों से होती हुई बनियापाड़ा पहुँची, जहाँ इसका समापन हुआ।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। बनियापाड़ा युवा संगठन के तत्वावधान में मंगलवार को श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ बाबा नीम करौली महाराज की भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों से होती हुई प्रभात फेरी का बनियापाड़ा पर समापन हुआ।प्रभात फेरी का शुभारंभ बनियापाड़ा से हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालु बाबा नीम करौली महाराज के जयकारे लगाते हुए भजन-कीर्तन के साथ आगे बढ़े। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म, भक्ति, सेवा, सामाजिक एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी का स्वागत कर पुष्प वर्षा भी की। प्रभात फेरी कनवरी, देहली गेट, उदय सिंह जैन रोड, बाराद्वारी, महावीर गंज, दाल मंडी, कटरा, कनवरी गंज होते हुए पुनः बनियापाड़ा पहुंची।
यहां पर समापन हुआ। इस अवसर पर डॉ. गौरी आर्या, मनोज सेल्फी, छायांक वार्ष्णेय, अमित शर्मा, ईशू गुप्ता, विनय वार्ष्णेय, गोपी वर्मा, सुजल वर्मा, हरिओम वार्ष्णेय, वैभव वार्ष्णेय, कृष्ण वार्ष्णेय, लक्ष्मण वार्ष्णेय सहित उपस्थित रहे।
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