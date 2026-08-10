Aligarh News: भाविप ने कॉलोनी में किया पौधरोपण
Aligarh News: अलीगढ़ में भारत विकास परिषद् विवेकानंद शाखा ने औषधि पार्क, मानसरोवर कॉलोनी में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। शाखा मार्गदर्शक डॉ. चंद्रशेखर ऋषि ने कहा कि सावन का महीना पौधरोपण के लिए बहुत उपयुक्त है।
Aligarh News: अलीगढ़। भारत विकास परिषद् विवेकानंद शाखा ने रविवार को सुबह औषधि पार्क, मानसरोवर कॉलोनी में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। शाखा मार्गदर्शक डॉ. चंद्रशेखर ऋषि ने कहा कि “सावन का महीना पौधरोपण के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष नितेश कुमार, सचिव एकता वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, एड. विपिन वार्ष्णेय, अनुराधा वार्ष्णेय, पूनम वार्ष्णेय, नीरू वार्ष्णेय, हरमीत सिंह, उदय सिंह चौहान, विष्णु गुप्ता, जितेंद्र वार्ष्णेय, अभि गुप्ता उपस्थित रहे।
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