Aligarh News: खड़ी बस में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर रसलगंज चौराहे के पास सोमवार दोपहर को एक खड़ी बस में भीषण आग लग गई। चालक ने कुछ देर पहले ही बस को लॉक करके वहां खड़ा किया था। अचानक स्पार्किंग के बाद लगी आग से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस व दमकल मौके पर पहुंची। हालांकि कुछ ही देर में आग को बुझा लिया गया, मगर तब तक वह पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। टप्पल क्षेत्र के जट्टारी निवासी विकास पचौरी के अनुसार वह निजी बस को बुकिंग पर चलवाते हैं। इस पर सराय रहमान निवासी फैजान चालक है।

रविवार को फैजान बुकिंग पर बस लेकर नोएडा गए थे। वहां से सोमवार सुबह लौटकर आए। बस को रोज की तरह जीटी रोड पर हीरो शोरूम के सामने सीमा टॉकीज को जाने वाले रास्ते पर किनारे खड़ा कर दिया और पास में ही अपने घर पर नहाने चले गए। इनके पीछे बस में अचानक धुआं निकलने लगा। एक राहगीर ने पुलिस व दमकल को सूचना दी। एफएसओ संजीव कुमार सिंह तीन दमकल के साथ मौके पर पहुंचे। बस लॉक थी। 15 मिनट में ही दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना के चलते कुछ देर के लिए जीटी रोड पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एफएसओ के अनुसार बस खाली थी और खड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। जांच की जा रही है।------------------------