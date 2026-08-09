Aligarh News: शराब के नशे में सिपाही ने कांवड़िए को मारी टक्कर, हंगामा
Aligarh News: श्रावण मास के चलते रामघाट रोड बंब-बंब भोले के जयकारों से गुंजायमान है। शनिवार को एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से कांवरिया संतोष कुमार घायल हो गए। कार चालक, पुलिसकर्मी, शराब के नशे में था। संतोष का उपचार कराया गया और चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मडराक से लौटते समय विवेक भी गंभीर रूप से घायल हुए।
Aligarh News: हरदुआगंज। श्रावण मास के चलते रामघाट रोड बंब-बंब भोले के जयकारों से गुंजायमान है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इसी बीच शनिवार शाम करीब चार बजे हरदुआगंज क्षेत्र के सफेदपुरा गांव के पास एक बड़ा हादसा टल गया। रामघाट से कांवड़ लेकर साथियों के साथ लौट रहे हाथरस के मुरसान निवासी संतोष कुमार को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।टक्कर से संतोष घायल हो गया, हालांकि साथियों की सूझबूझ से कांवड़ खंडित होने से बच गई। दुर्घटना के बाद भाग रही कार शाहपुर बंबी के पास बंद होने पर भीड़ ने चालक को दबोच लिया। कार चालक वर्दीधारी सिपाही था, जो शराब के नशे में धुत बताया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। सीओ अतरौली अविनेश कुमार ने आरोपी सिपाही पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर घायल का उपचार कराया और कांवड़ियों को शांत कर रवाना किया。
कार की टक्कर से कांवडिया घायल
मडराक। रामघाट से कावड भरकर लौट रहे कांवरिया में कार ने मारी टक्कर घायल मूल रूप ग्राम कोटा थाना मुरसान जिला हाथरस के रहने वाले से विवेक पुत्र मुकेश रामघाट से अपने गांव कोटा हाथरस की तरफ कावड लेकर आ रही थे। जैसे ही वह मडराक अड्डे से 500 मीटर आगे पहुंचे अलीगढ़ की तरफ से आ रही कार ने लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे विवेक के गंभीर चोटे आई हैं। पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
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