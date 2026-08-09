Aligarh News: शराब के नशे में सिपाही ने कांवड़िए को मारी टक्कर, हंगामा

Aligarh News: हरदुआगंज। श्रावण मास के चलते रामघाट रोड बंब-बंब भोले के जयकारों से गुंजायमान है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इसी बीच शनिवार शाम करीब चार बजे हरदुआगंज क्षेत्र के सफेदपुरा गांव के पास एक बड़ा हादसा टल गया। रामघाट से कांवड़ लेकर साथियों के साथ लौट रहे हाथरस के मुरसान निवासी संतोष कुमार को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।टक्कर से संतोष घायल हो गया, हालांकि साथियों की सूझबूझ से कांवड़ खंडित होने से बच गई। दुर्घटना के बाद भाग रही कार शाहपुर बंबी के पास बंद होने पर भीड़ ने चालक को दबोच लिया। कार चालक वर्दीधारी सिपाही था, जो शराब के नशे में धुत बताया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। सीओ अतरौली अविनेश कुमार ने आरोपी सिपाही पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर घायल का उपचार कराया और कांवड़ियों को शांत कर रवाना किया。