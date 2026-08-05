Aligarh News: फुहारों के बीच हुआ मैना और हिमाचल का विवाह
Aligarh News: अलीगढ़। सावन के माह में शिवधाम स्वर्ण जयंती नगर पर एक महीने के लिए श्री
Aligarh News: अलीगढ़। सावन के माह में शिवधाम स्वर्ण जयंती नगर पर एक महीने के लिए श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा के छठवें दिन कथा व्यास दंडी स्वामी मुरलीधरानंद सरस्वती ने मैना और पर्वतों के राजा हिमालय के विवाह की कथा सुनाई। भगवान भोले नाथ और माता पार्वती के तप का वर्णन सुनाया। मुख्य यजमान विजय प्रकाश शर्मा, अमलेश शर्मा, दीपक कुमार शर्मा, रूपेश रहे। आयोजनकर्ता संजय शर्मा, रागिनी शर्मा ने बताया कि मां नर्मदा नदी से निकला हर कंकण शिव है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा से पूर्व सुबह 7 बजे पं. प्रभात भारद्वाज ने रुद्राभिषेक कराया।
इस अवसर पर धर्मेंद्र शर्मा, गौरी, राम प्रकाश भारद्वाज, राम प्रसाद वार्ष्णेय, नरेंद्र सिंह, मीरा दीक्षित, शिखा त्रिवेदी, नंदिनी, मान्या, अदिति, दीपिका उपस्थित रहे।
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