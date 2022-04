डिफेंस कॉरिडोर में लोधा के माइनर की होगी पैमाइश

डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में लोधा की माइनर का कुछ हिस्सा आ रहा है। इसको लेकर प्रशासन अब पैमाइश कराएगा। माइनर के हिस्से को कॉरिडोर की जमीन से अलग से किया जाएगा। एसडीएम कोल व खैर की संयुक्त टीम पैमाइश

कार्यालय संवाददाता,अलीगढ़ Sunil Sat, 09 Apr 2022 01:35 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.