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Aligarh News: एक हजार नई स्ट्रीट लाइटों व 350 पोल से रोशन होगा कांवड़ मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने तैयारियों को अंतिम रूप

Aligarh News: एक हजार नई स्ट्रीट लाइटों व 350 पोल से रोशन होगा कांवड़ मार्ग

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने टीम के साथ कांवड़ मार्गों पर चल रहे कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। कांवड़ मार्ग किनारे रखी 50 ट्रैक्टर ट्राली सामग्री जब्त कराई। कांवड़ मार्ग एक हजार नई स्ट्रीट लाइटों व 350 स्ट्रीट लाइटों के पोल से रोशन होगा। कांवड़ मार्ग में नगर निगम ने छह स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए हैं, जहां पर भोले के भक्त विश्राम कर सकेंगे।

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व्यवस्थाएँ और सुधार

श्रावण मास में अचलेश्वर मंदिर, खेरेश्वर धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आने वाले कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और बेहतर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस बार की कांवड़ यात्रा को स्वच्छ, सुगम एवं सुरक्षित बनाने को टीम को सक्रिय कर दिया है। नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा पूर्ण होने तक मुख्यालय में ही रहें। कांवड़ियों के आवागमन वाले मार्गों पर नगर निगम की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी रखें।

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व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन

इन स्थानों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों के परंपरागत मार्गों पर नगर निगम की अधिकांश व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ रामघाट रोड, खैर बाईपास, मामू-भांजा, आगरा रोड, सारसौल, नादा पुल, अचलेश्वर मंदिर, अचल ताल एवं खेरेश्वर धाम का भ्रमण कर नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। नगर आयुक्त ने बताया कि नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को स्वच्छ, सुगम एवं सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम पिछले 10 दिनों से लगातार कार्य कर रहा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नगर निगम से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ लगभग पूर्ण कर ली गई हैं।

नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना

रामघाट रोड से लेकर खेरेश्वर धाम तक नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं। स्वच्छ, सुगम एवं सुरक्षित कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए अचलेश्वर मंदिर से खेरेश्वर धाम तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर 1,000 नई स्ट्रीट लाइटें तथा 350 नए स्ट्रीट लाइट पोल स्थापित किए गए हैं। जिससे रात्रि के समय यात्रा करने वाले कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पथप्रकाश विभाग की तीन टीमें लगाई गई हैं जो कांवड़ मार्ग की लाइटों को निगरानी करेंगे। फाल्ट आने पर सही करने का भी काम करेंगी।

सफाई एवं विश्राम स्थलों की व्यवस्था

कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक एक किलोमीटर की परिधि में 10-10 सफाई कर्मचारियों की क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। ताकि पूरे मार्ग पर साफ-सफाई की व्यवस्था निरंतर बनी रहे। नगर आयुक्त ने बताया कि कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रामघाट रोड, खैर बाईपास, नादा पुल से लेकर खेरेश्वर धाम तक 5 स्थानों पर विश्राम स्थलों की व्यवस्था भी की गई है। बताया कि नगरीय क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग को पूर्णतः गड्ढा-मुक्त बनाया जा रहा है। अभियान चलाकर कांवड़ मार्ग से 50 ट्रैक्टर-ट्रॉली भवन निर्माण सामग्री एवं मलबा हटवाया गया है, जिससे आवागमन निर्बाध एवं सुरक्षित बना रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर नगर निगम की ओर से 4 सेक्टर प्रभारी, 35 अधिकारी एवं 860 सफाई कर्मचारियों की टीम तैनात रहेगी, जो व्यवस्थाओं की सतत निगरानी एवं संचालन सुनिश्चित करेगी।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने क्या कदम उठाए हैं?
नगर निगम ने कांवड़ यात्रा के लिए 1000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं और सफाई एवं विश्राम स्थलों की व्यवस्था की है।
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