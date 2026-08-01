Aligarh News: मंडलीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस में छात्रों ने दिखाया दम
Aligarh News: अलीगढ़ में बारह सैनी इंटर कालेज में मंडलीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 240 छात्रों ने भाग लिया। बैडमिंटन में अर्चना (कासगंज), मोनिका (अलीगढ़), शालिनी शर्मा, सूरज (अलीगढ़), प्रिंस, तन्मय और टेबल टेनिस में विजेता खिलाड़ी शामिल रहे।
Aligarh News: अलीगढ़ । वरिष्ठ संवाददाता हीरा लाल बारह सैनी इंटर कालेज अलीगढ़ में माध्यमिक प्रतियोगिता के अंतर्गत मंडलीय बैडमिंटन, टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें कासगंज, एटा हाथरस, अलीगढ़ के 240 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया।बैडमिंटन अंडर 19 बालिका में विजेता अर्चना कासगंज, अंडर 17 बालिक विजेता मोनिका अलीगढ़, अंडर 14 बालिका में विजेता शालिनी शर्मा, अंडर 19 बालक विजेता सूरज अलीगढ़, अंडर 17 बालक में विजेता प्रिंस अलीगढ़, अंडर 14 बालक में विजेता तन्मय हाथरस, टेबल टेनिस अंडर 19 बालक विजेता अलीगढ़, बालिका अंडर 19 में विजेता हाथरस रहा। इस अवसर पर संयोजक प्रधानाचार्य भारत सिंह, एवं जवाहर लाल, घनेंद्र शर्मा और मंडलीय क्रीड़ा प्रभारी करुण प्रकाश, मंडलीय क्रीड़ा प्रभारी बालिका नीति सिंह, मंडलीय सह सचिव ईश्वर दास वर्मा, जिला क्रीड़ा सचिव दिग्विजय सिंह, जिला क्रीड़ा सह सचिव डॉ. चंद्रभानु मिश्रा, जिला सह सचिव रशीद हुसैन, अमित तोमर, राकेश मिश्रा, सोमपाल चौधरी, अनिल पाल, योगेश मिश्रा, विजय सिंह, रजत कुमार, विकास कुमार, रहीश पाल, कैलाश चंद्र वार्ष्णेय, रूपा मौर्य, दिव्या उपाध्याय, साधना यादव मौजूद रहे।
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