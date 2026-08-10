Aligarh News: किडनी मरीज बढ़ने से दबाव में डायलिसिस यूनिट

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। किडनी की बीमारी अब सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रह गई है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते मामलों के साथ किडनी फेल्योर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट बड़ी राहत बनी हुई है। यहां रोजाना 25 से 30 मरीजों की मुफ्त डायलिसिस हो रही है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मरीजों की है, जिनके लिए निजी सेंटर पर इलाज कराना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। डायलिसिस मरीज के लिए एक-दो दिन का इलाज नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कई मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।

यही वजह है कि मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ यूनिट पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। एक मरीज का नियमित स्लॉट तय होने के बाद उसकी जगह किसी दूसरे मरीज को देना आसान नहीं होता। ऐसे में नई जरूरतों के लिए अतिरिक्त क्षमता जरूरी हो गई है। उधर, निजी डायलिसिस सेंटर में एक सत्र पर करीब 1500 से 3000 रुपये तक खर्च आता है। महीने में कई बार डायलिसिस कराने वाले परिवारों के लिए यह रकम काफी बड़ी हो जाती है। ऐसे में सरकारी अस्पताल की मुफ्त सुविधा उनके लिए इलाज और आर्थिक संकट के बीच बड़ा सहारा है। डीडीयू की यूनिट में अब तक एक हजार से अधिक मरीज डायलिसिस करा चुके हैं। सरकारी योजना के तहत मरीजों के इलाज का खर्च सरकार वहन कर रही है। लेकिन बढ़ती जरूरत को देखते हुए अब सिर्फ मौजूदा व्यवस्था चलाना पर्याप्त नहीं माना जा रहा। सीएमएस डॉ. एमके माथुर के अनुसार, डायलिसिस यूनिट से मरीजों को लाभ मिल रहा है। यूनिट के विस्तार की तैयारी से उम्मीद है कि आने वाले समय में ज्यादा मरीजों को समय पर डायलिसिस मिल सकेगी।