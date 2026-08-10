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Aligarh News: योगी सरकार में गुण्डाराज का हुआ खात्मा: विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: ग्राम पंचायत लधौआ में 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित 'सद्भाव लॉज' का लोकार्पण छर्रा विधायक ठा. रवेंद्र पाल सिंह ने किया। यह लॉज मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत ग्राम प्रधान संध्या मानवेंद्र सिंह की पुरस्कार राशि से बना है। विधायक ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

Aligarh News: योगी सरकार में गुण्डाराज का हुआ खात्मा: विधायक

Aligarh News: n 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित सद्भाव लॉज का लोकार्पण अकराबाद, संवाददाता। ग्राम पंचायत लधौआ में रविवार को करीब 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित 'सद्भाव लॉज' का लोकार्पण छर्रा विधायक ठा. रवेंद्र पाल सिंह ने किया। यह लॉज मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत ग्राम प्रधान संध्या मानवेंद्र सिंह को मिली पुरस्कार राशि से बनाया गया है। वहीं पंचायत सचिवालय की बाउंड्रीवाल व गेट का निर्माण विधायक निधि से हुआ है।इस अवसर पर विधायक ने पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था। योगी सरकार के नेतृत्व में भाजपा ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर गुंडाराज समाप्त किया है, जिससे बहन-बेटियां सुरक्षित हैं।

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि विकासखंड अकराबाद का कोई भी व्यक्ति शादी-विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के लिए इस लॉज का लाभ उठा सकता है।इस मौके पर पूर्व प्रधान नेम सिंह, पूर्व प्रधान शमशेर खान, एसके सिंह राणा, सुनील सिंह, संजीव सिंह, प्रभात सिंह, योगेश सिंह, रज्जू सिंह, हरेंद्र पाल सिंह, विनोद सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

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