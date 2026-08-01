Aligarh News: स्कूल में हुआ पद ग्रहण समारोह
Aligarh News: अलीगढ़ के सेठ मलूकचंद इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का इन्वेस्टिचर समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महापौर प्रशांत सिंघल थे। समारोह में विद्यालय के प्रबंधक, निदेशक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया, और समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ।
Aligarh News: अलीगढ़। सेठ मलूकचंद इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का इन्वेस्टिचर (पदग्रहण) समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महापौर प्रशांत सिंघल रहे। शुभारंभ मेयर, विद्यालय के प्रबंधक अजय अग्रवाल, विद्यालय के निदेशक अभिषेक अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य विवेक दीक्षित, शैक्षणिक निदेशक शिखा सिंह, हेड मिस्ट्रेस जयमाला वर्मा ने किया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ।
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