Aligarh News: भोले के भक्तों को नहीं चुभेंगे कंकड़, डामर वाली सड़क पर चलेंगे

सड़क क्षति की स्थिति

तालानगरी से हरदुआगंज में प्रवेश करते ही सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। यहां से आना जाना मुश्किल हो गया था। बड़े व गहरे गड्ढे हो थे। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने सड़क को डामर से बनाकर गड्ढों को पाट दिया है। अब वहां पर यातायात व्यवस्था पर बेहतर हो गई है। जाम की स्थिति समाप्त हो गई है। इस रास्ते से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। रामघाट रोड पर फोरलेन का भी काम चल रहा है। जहां पर रास्तों में दोनों ओर गिट्टी व मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग को दुरुस्त करने में लोक निर्माण विभाग का पूरा महकमा लगा हुआ है। पीएसी से लेकर ओजोन सिटी की सड़क पूरी तरह से तालाब बन गई थी। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती थी कि कांवड़िए किस तरह से निकलेंगे। लेकिन बारिश बंद होते ही लोक निर्माण विभाग ने बड़ी संख्या में मशीनरी व श्रमिकों को लगाकर तीन किलोमीटर का एक साइड का पैच दुरुस्त कर दिया है। नाला बन गया है, जिससे जल निकासी हो जाएगी। इसके बाद सड़क टूटने का का खतरा कम रहेगा। प्रशासन के अलावा शासन भी कांवड़ मार्गों को लेकर लगातार पीडब्ल्यूडी के अफसरों से समीक्षा कर रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रभात चौधरी ने बताया कि कांवड़ मार्ग दुरुस्त करने के लिए चारों जिलों के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। तालानगरी से पीएसी तक मार्ग सही हो गया है। दूसरी साइड भी सही किया जा रहा है। हरदुआगंज के पास भी मार्ग बना दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी आने जाने में नहीं हो।