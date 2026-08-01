Aligarh News: भोले के भक्तों को नहीं चुभेंगे कंकड़, डामर वाली सड़क पर चलेंगे

Aligarh News: भोले के भक्तों को नहीं चुभेंगे कंकड़, डामर वाली सड़क पर चलेंगे
Aligarh News: फोटो.. लोक निर्माण विभाग ने दिनरात एक करके चमकाया तीन किलोमीटर का मार्ग रामघाट रोड
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता रामघाट रोड पर भोले के भक्तों के कंकड़ नहीं चुभेंगे। पीएसी से लेकर ओजोन सिटी तक तीन किलोमीटर की सड़क को लोक निर्माण विभाग ने दिनरात मेहनत कर दुरुस्त कर दिया है। तीन किलोमीटर का पैच पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने चुनौती पूर्ण कार्य को पूरा कराकर सिरदर्दी को दूर कर दिया है। दूसरी साइड को बनाने का काम जारी है।
सड़क क्षति की स्थिति
तालानगरी से हरदुआगंज में प्रवेश करते ही सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। यहां से आना जाना मुश्किल हो गया था। बड़े व गहरे गड्ढे हो थे। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने सड़क को डामर से बनाकर गड्ढों को पाट दिया है। अब वहां पर यातायात व्यवस्था पर बेहतर हो गई है। जाम की स्थिति समाप्त हो गई है। इस रास्ते से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। रामघाट रोड पर फोरलेन का भी काम चल रहा है। जहां पर रास्तों में दोनों ओर गिट्टी व मिट्टी डालकर समतल कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग को दुरुस्त करने में लोक निर्माण विभाग का पूरा महकमा लगा हुआ है। पीएसी से लेकर ओजोन सिटी की सड़क पूरी तरह से तालाब बन गई थी। पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती थी कि कांवड़िए किस तरह से निकलेंगे। लेकिन बारिश बंद होते ही लोक निर्माण विभाग ने बड़ी संख्या में मशीनरी व श्रमिकों को लगाकर तीन किलोमीटर का एक साइड का पैच दुरुस्त कर दिया है। नाला बन गया है, जिससे जल निकासी हो जाएगी। इसके बाद सड़क टूटने का का खतरा कम रहेगा। प्रशासन के अलावा शासन भी कांवड़ मार्गों को लेकर लगातार पीडब्ल्यूडी के अफसरों से समीक्षा कर रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रभात चौधरी ने बताया कि कांवड़ मार्ग दुरुस्त करने के लिए चारों जिलों के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। तालानगरी से पीएसी तक मार्ग सही हो गया है। दूसरी साइड भी सही किया जा रहा है। हरदुआगंज के पास भी मार्ग बना दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि कांवड़ियों को कोई परेशानी आने जाने में नहीं हो।
दूसरी साइड का कार्य
अब दूसरी साइड का निर्माण कार्य पीएसी से ओजोन सिटी चौराहे तक अब दूसरी साइड का निर्माण कार्य होगा। दूसरी साइड जाने वाले कांवड़िए सड़क पर चलते हैं। एक दिन में यह कार्य भी पूरा किया जाएगा। दोनों साइड पर गड्ढा नहीं रह जाएगा। कांवड़ियों के चलने लायक सड़क को बना दिया गया है। विद्युत पोल को प्लास्टिक से ढक दिया गया है। जगह जगह संकेतक लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्वार्सी से लेकर तालानगरी तक नई स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं। जिनका ट्रायल संबंधित विभाग ने कर लिया है।
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