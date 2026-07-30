Aligarh News: धड़ल्ले से चल रहे अवैध वाहन धुलाई केंद्र
Aligarh News: कस्बा छर्रा में इन दिनों 12 से अधिक अवैध वाहन धुलाई केंद्र चल रहे हैं, जो बिना अनुमति के हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आक्रोशित हैं। यदि इसे रोकने के उपाय नहीं किए गए, तो क्षेत्र में जल संकट गंभीर हो सकता है।
Aligarh News: छर्रा, संवाददाता। कस्बा छर्रा में इन दिनों जल संरक्षण के सरकारी दावों को ठेंगा दिखाते हुए एक दर्जन से अधिक अवैध वाहन धुलाई केंद्र (वॉशिंग सेंटर) धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के चल रहे इन केंद्रों पर प्रतिदिन मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर और ट्रकों की धुलाई की जा रही है, जिससे रोजाना हजारों लीटर कीमती पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि जहां एक ओर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार जल संकट से निपटने के लिए जल संचय अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम भूगर्भ जल की बर्बादी की जा रही है। इन केंद्रों पर महज ₹50 से लेकर कुछ रुपयों के बदले वाहनों की धुलाई कर ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जा रही है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बेतरतीब बर्बादी पर जल्द रोक नहीं लगी, तो क्षेत्र में भविष्य में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है।
प्रशासन का ध्यान
सभी वाहन धुलाई केंद्र अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही सभी संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन अवैध केंद्रों पर कब तक और क्या शिकंजा कसता है।
विवेक गौड़, अधिशासी अधिकारी (ईओ), नगर पंचायत छर्रा
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