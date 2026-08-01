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Aligarh News: नमाज पढ़कर लौटी पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब, चेहरा-हाथ-पैर झुलसे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल में शुक्रवार को घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर तेजाब फेंका। महिला गंभीर रूप से झुलस गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति बेरोजगार था, जिसके कारण अक्सर विवाद होते थे।

Aligarh News: नमाज पढ़कर लौटी पत्नी पर पति ने फेंका तेजाब, चेहरा-हाथ-पैर झुलसे

Aligarh News: लोधा, संवाददाता। रोरावर क्षेत्र के शाहजमाल स्थित अहमद नगर में शुक्रवार को घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। घटना में महिला का चेहरा, कंधे, हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में पता चला कि पति बेरोजगार है, जिसे लेकर विवाद होता था। कुछ दिन पहले पति घर छोड़कर चला गया था। लेकिन, खुद पर लगे बेरोजगारी के आरोपों की खुन्नस में वह पैसे देने के बहाने आया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। शुक्रवार को यूपी-112 पर सूचना मिली कि शाहजमाल क्षेत्र में एक महिला पर उसके पति ने तेजाब डाल दिया है। सूचना मिलते ही शाहजमाल चौकी प्रभारी महेश चंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि यास्मीन अपने पति आबाद के साथ रहमानिया मस्जिद के सामने वाली गली अहमद नगर में किराये के मकान में रहती है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति आबाद कोई काम नहीं करता है, जिससे दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। करीब पांच-छह दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आबाद घर छोड़कर चला गया था। शुक्रवार को यास्मीन सदके की नमाज पढ़कर घर लौटी थी। इसी दौरान आबाद का फोन आया कि वह पैसे देने के लिए आ रहा है। महिला ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला। आरोप है कि आबाद ने उस पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। तेजाब की चपेट में आने से यास्मीन का चेहरा, कंधा, दोनों हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस से घायल को पहले मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। इंस्पेक्टर रवि चंद्रवाल के अनुसार पति अपनी पत्नी पर शक करता है, जबकि पत्नी का कहना है कि वह बेरोजगार है। इसके चलते परिवार का पालन-पोषण करने में परेशानी आती है। इसीलिए विवाद होता था.

घटना की जानकारी

वर्जन

पुलिस की कार्रवाई

रोरावर क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि पति द्वारा कोई काम न करने को लेकर पति-पत्नी के मध्य विवाद हुआ था। इस कारण पति ने आवेश में आकर पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया है। महिला का उपचार चल जा रहा है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा。

संजीव कुमार शर्मा, सीओ प्रथम

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घटना कब हुई थी?
घटना शुक्रवार को हुई थी।
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