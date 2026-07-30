Aligarh News: गुरुओं और शिक्षाविदों का किया सम्मान
Aligarh News: अलीगढ़ में गुरु एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एवं ट्रेनिंग एसोसिएशन द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन विनायका इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में किया गया, जहां शिक्षाविदों ने विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन एवं संस्कार के महत्व पर चर्चा की।
Aligarh News: अलीगढ़ । वरिष्ठ संवाददाता गुरू पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एवं ट्रेनिंग एसोसिएशन रजि. द्वारा अलीगढ़ के विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन क्वार्सी बाईपास स्थित विनायका इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में किया गया।समारोह का शुभारंभ संरक्षक पंकज शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रेनू चौधरी एवं विनायका स्कूल के प्रबंधक मनोज शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती एवं गुरु गोरखनाथ के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को सर्वप्रथम संरक्षक हरिप्रसाद शर्मा ने संबोधित किया और सभी को बताया कि इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा बच्चों में संस्कार और ज्ञान हेतु प्रत्येक सदस्य विद्यालय में 1 अगस्त से ज्ञान और संस्कार की पाठशाला का आयोजन किया कराएगा।
जिसमें बच्चों को संस्कार संबंधी गुण रहस्य सिखाए जाएंगे। संरक्षक किशोर कुमार गुप्ता ने कहा की सभी विद्यालयों को एकजुट रहना चाहिए। संगठन के द्वारा बनाए गए समस्त नियमों का पालन करना होगा। महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष रेनू चौधरी ने कहा की विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन हेतु उनकी परीक्षा लिया जाना आवश्यक है, जिसके लिए एक परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए। आईईए के बोर्ड मेंबर एवं विनायका इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मनोज शर्मा जी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में क्रियाकलाप का होना आवश्यक है। मंच का संचालन नरेंद्र भारद्वाज द्वारा किया गया। अंत में सभी का गुरू एजुकेशनल स्पोर्ट्स एवं ट्रेनिंग एसोसिएशन के प्रबंधक सचिव गौरव गुप्ता द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।
लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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