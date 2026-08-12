Aligarh News: हरनौट भोजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, मरीज बेहाल

Aligarh News: भाजपा नेता चेतन शर्मा ने बिजौली ब्लॉक के हरनौट भोजपुर पीएचसी की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की। स्वास्थ्य केंद्र दिन के समय बिना किसी छुट्टी के बंद मिला। मरीज निराश होकर वापस लौट गए, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर असर पड़ा। जिलाधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Aligarh News: भाजपा नेता ने बिजौली ब्लॉक के हरनौट भोजपुर पीएचसी की लापरवाही पर उठाया सवाल n मंगलवार दोपहर 12:25 बजे तक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्णत: बंद मिला

जिलाधिकारी की जांच n जिलाधिकारी ने दिए जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश

बंद स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दादों, संवाददाता। ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के सरकारी दावों की पोल उस वक्त खुल गई, जब बिजौली ब्लॉक के गांव हरनौट भोजपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर कार्यदिवस के दिन भी ताला लटका मिला। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व क्षेत्रीय सहकारी समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा ने इस घोर लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) को एक शिकायती पत्र सौंपा है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बिना इलाज निराश लौटे मरीज बिना इलाज निराश लौटे मरीज: शिकायतकर्ता चेतन शर्मा ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 12:25 बजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्णतः बंद था। जबकि इस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश या छुट्टी घोषित नहीं थी। अस्पताल का मुख्य दरवाजा बंद होने के कारण वहां कोई चिकित्सक, फार्मासिस्ट या अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस दौरान क्षेत्र के अनेक ग्रामीण और मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद देखकर उन्हें बिना उपचार कराए ही बेहद निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

जनस्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़ ग्रामीणों का कहना है कि सुदूर क्षेत्र में यह स्वास्थ्य केंद्र ही एकमात्र सरकारी चिकित्सा सुविधा है, जहां से आमजन को प्राथमिक उपचार, दवाइयां और डॉक्टरी से परामर्श मिलता है। कार्यदिवस पर अस्पताल बंद रहने से कुछ गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे मरीजों की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रही। शिकायतकर्ता ने इसे जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और शासन के निर्देशों की खुली अवहेलना बताया है।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग चेतन शर्मा ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए मांग की है कि इस गंभीर मामले का संज्ञान लेकर संबंधित चिकित्सक और लापता कर्मचारियों की लापरवाही की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वाले स्टाफ के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने और ग्रामीणों को नियमित रूप से चिकित्सा सेवाएं मिल सकें।

पीएचसी पर तैनात डॉक्टर व स्टॉफ नर्स की ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी हुई है। इस कारण तीन दिन ही वे ड्यूटी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को भी ये बात समझा दी थी।

डॉ. आरएन सिंह, सीएमओ