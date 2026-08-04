Aligarh News: एनएसएस स्वयंसेवकों ने लोगों को किया जागरूक
Aligarh News: अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-5 ने गांव बोना में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कुलसचिव कमांडर मनोज के. ने स्वास्थ्य आवश्यकताओं और दवाओं के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी। डीन प्रो. अम्बरीष शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का महत्व बताया।
Aligarh News: अलीगढ़। मंगलायतन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-5 के तत्वावधान में गांव बोना में एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कुलसचिव कमांडर मनोज के. ने स्वयंसेवकों एवं ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकताओं और दैनिक जीवन में दवाओं के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के प्रति जागरूक किया। डीन एकेडमिक प्रो. अम्बरीष शर्मा ने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। इस अवसर पर आईक्यूएसी निदेशक प्रो. अब्दुल वदूद सिद्दीकी, प्रो. फवाद खुर्शीद, उप निदेशक प्रशासन गोपाल राजपूत, सुशांत शर्मा आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंSunil Kumar
शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।
एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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