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Aligarh News: राधा मोहन मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव व व्याज पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन राधा मोहन मंदिर में हुआ। आचार्य यश भारद्वाज ने गुरु की पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला। व्यास पूजन और चरण पादुका पूजन के बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद थे।

Aligarh News: राधा मोहन मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव व व्याज पूजन

Aligarh News: अलीगढ़। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मामू भांजा स्थित राधा मोहन मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। व्यास पूजन और चरण पादुका पूजन के बाद भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान पार्षद गंगे पहलवान, भूपेंद्र वार्ष्णेय,भरत गुप्ता, हर्ष दुपट्टा, संजय माहौर, ललित वार्ष्णेय आदि मौजूद थे।

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