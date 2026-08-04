Aligarh News: जीआरपी ने तीन मासूमों को परिवार से मिलाया
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन में छूट गए तीन बच्चों को जीआरपी परिवार से
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन में छूट गए तीन बच्चों को जीआरपी परिवार से मिला। यात्रा के दौरान दंपति शौचालय के लिए डाबर में उतर गया था। इसी दौरान ट्रेन चल दी। परिजनों ने जीआरपी को सूचना दी। बच्चे मिल गए।प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्विवेदी थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन ने बताया कि कंट्रोल से सूचना मिली एक परिवार के तीन बच्चे अलीगढ़ दिल्ली पैसेंजर में छूट गए हैं। सूचना के अनुसार डाबर स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर यात्री एवं उसकी पत्नी बाथरुम करने चले गए। इसी बीच ट्रेन चल दी और उनकी ट्रेन छूट गई। ट्रेन में उनके 03 नाबालिग बच्चे रह गए हैं।
जीआरपी अलीगढ़ ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान उक्त तीनों बच्चे अपने सामान के साथ ट्रेन में बैठे मिले। तीनों बच्चों को सामान सहित ट्रेन से उतार लिया गया। परिजनों के अलीगढ़ पहुंचने पर सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों को बरामद करने वाली टीम में एसआई तालेवर सिंह, वरूण कुमार, तुलसीराम, विजय पाल गुर्जर, काजल यादव आदि शामिल रहे।
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