Aligarh News: 120 यजमानों ने किया नर्मदेश्वर शिवलिंगों का महा रुद्राभिषेक
Aligarh News: अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति ने भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया। 66 आचार्य और 120 यजमानों ने विधिपूर्वक शिवलिंगों का अभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने भगवान शिव की आराधना की महत्वता पर प्रकाश डाला और सनातन धर्म के मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा दी।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। श्री गंगा सेवा समिति द्वारा सोमवार को अचल गुमटी प्रांगण में भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान 66 आचार्य व 120 यजमानों के द्वारा नर्मदेश्वर महादेव के 51 से अधिक शिवलिंगों का पूरे विधि विधान से महारुद्राभिषेक किया गया।धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य यजमान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष श्योराज सिंह, मेयर प्रशांत सिंघल, संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, सुभाष गुप्ता लिटिल बने। जिले का यह पहला भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक संस्था द्वारा कराया गया। साथ ही संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षा विजय सिंह ने कहा की श्री गंगा सेवा समिति द्वारा यह कार्यक्रम इतना भव्य है कि भगवान शिव की आराधना का यह पावन माह हम सबके जीवन में खुशहाली लाएगा।
मेयर और उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि ये बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान है, जो श्री गंगा सेवा समिति ने पूर्ण मन से संपन्न कराया है। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने कहा की शिव की महिमा से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। श्री गंगा सेवा समिति के संरक्षक योगिराज हितेषी महाराज के सानिध्य में इस अनुष्ठान को पूर्ण किया गया। हितेषी महाराज ने कहा की सच्चा सनातनी वह है जो शाश्वत सत्य, करुणा, धर्म और मानवीय मूल्यों का पालन करता है। 'सनातन' का अर्थ है जिसका न आदि हो और न अंत। हम सब अपने पुण्य कर्मो को जागृत करें और पाप का अंत करें। यही सनातन धर्म है मानवता, अनुशासन, प्रेम ही हमारी पहचान होनी चाहिए। करीब 4 घंटे चले पूर्ण अनुष्ठान के बाद भगवान शिव की महाआरती हुई। इसके बाद सभी यजमानो ने अपने-अपने आचार्य का आशीर्वाद लिया। बाद में योगिराज ने सभी को प्रसाद दिया। सभी ने संस्था द्वारा किये व्रत के फलाहार की व्यवस्था से फलाहार गृहण किया। श्री गंगा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ई. राम कुमार शर्मा, गिर्राज शर्मा, अविनाश अग्रवाल एड., धर्मेंद्र स्वामी, दया शंकर शर्मा, आभा वार्ष्णेय, विजय वत्स, एमपी सिंह, अजय शर्मा, हर्ष शर्मा, रजनी वार्ष्णेय, सतेंद्र शर्मा, बंटी शर्मा, अंशुल शर्मा, आचार्य खेलेंद्र शास्त्री, डॉ. आशा राठी, वैध राम कुमार शर्मा, नीलेश उपाध्याय उपस्थित रहे।
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