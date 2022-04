सासनी में निकली धूमधाम से भव्य कलश यात्रा

केएलजैन इंटर कालेज में श्रीमदभागवत कथा के शुभारम्भ से पूर्व श्रीबालाजी धाम विजयगढ मार्ग के राधाकृष्ण मंदिर सें भव्य कलश शोभायात्रा नगर में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुचकर श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

