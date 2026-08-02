Aligarh News: रात 12 बजते ही गूंजे जयकारे, हुआ बाबा पर जलाभिषेक

Aligarh News: सावन माह के पहले सोमवार की रात, अलीगढ़ के प्रमुख शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रात 12 बजे से जलाभिषेक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मंदिरों में पुलिस तैनात थी और भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक आरती और जलाभिषेक किया। अचलताल और जयगंज के मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए।

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार की रात बजे शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जनपद के प्रमुख मंदिर श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर, श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, भूमियां बाबा मंदिर समेत कई मंदिरों में रविवार की शाम से ही भक्तों ने डेरा डालना शुरु कर दिया था। इस दौरान कांवड़ियां भी बाबा को गंगाजल से अभिषेक के लिए पहले ही पहुंच गए। रात घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची वैसे ही मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। इसी के बाद बाबा पर जलाभिषेक का सिलसिला शुरु हुआ। राजघाट से कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों ने बाबा का गंगाजल से अभिषेक किया। इस दौरान शिवालय ओम नम: शिवाय, जय भोले की, जय शिव, शंकर, शंभु, महादेव के जयघोषों से गुंजायमान होते रहे।

सावन के मेले का आनंद श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर के पास सावन के हर सोमवार का भव्य मेला लगता है। इस बार भी मंदिर परिसर पूर्व की तरह दमक रहा था। लोग मेले में झूले का आनंद लेते नजर आए। विभिन्न उत्पादों की दुकानें सजी हुईं थीं। भव्य झूले लगाए गए। आज सोमवार को बाबा के भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तड़के ही भक्ता मंदिरों में लाइन लगाएंगे। रविवार की रात 12 बजे के बाद से बाबा पर जलाभिषेक का सिलसिला शुरु हो गया था। गर्भ गृहों में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही थी। मंदिर में कांवड़ लाने भक्त पहुंचे। बम बम भोले के जयघोष के साथ भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया। भक्तों के आने सिलसिला आधी रात तक जारी रहा। कांवड़ियां भी देर रात तक मंदिरों में जाते दिखे। सोमवार की तड़के भक्तों की लाइन मंदिर के बाहर लगी हुई थी। सब अपनी-अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सभी के हाथ जल का भरा लोटा व हाथों में पूजा की थाली थी। कई लोग बाबा का रुद्राभिषेक करने की तैयारी के साथ आते दिखे। उनके हाथ में रुद्राभिषेक की सामग्री दिखी। भक्तों ने पूरी श्रद्धा से बाबा का रुद्राभिषेक कर शृंगार किया। इसके बाद बाबा की आरती की।

अचलेश्वर मंदिर में होंगे आयोजन अचलताल स्थित श्री अचलेश्वर मंदिर में दोपहर से ही कांवड़ियों का आना शुरु हो गया था। कांवड़ियों को नए हॉल में रुकवाया गया। रात 12 बजे के बाद कांवड़ियों ने अचलेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर ओम नम: शिवाय के जयघोषों से गुंजायमान हो रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। सुबह से ही मंदिर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। रात में भीड़ उमड़ने पर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। भक्तों को लाइन में लगाकर आगे बढ़ाया गया। मंदिर में भक्त दीपक जलाकर बाबा की आरती करते दिखे। जिनको गर्भ गृह में जाने का रास्ता नहीं मिला वह मंदिर परिसर में ही बाबा की दिखा में आरती कर रहे थे। रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरु हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मंदिर में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्री अचलेश्वर सेवा समिति की ओर से शाम 7 बजे से बाबा नीम करौरी की भजन संध्या का आयोजन होगा। भक्तों को प्रसादी का वितरण किया जाएगा।

मंगलेश्वर मंदिर में गूंजे जयकारे जयगंज स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर में सकरे रास्तों से होकर भक्त मंदिर पर पहुंचे। मंदिर तक जाने के पांच रास्ते हैं। पांचों रास्ते भक्तों की भीड़ से खचाखच दिखे। मंदिर के बाहर और अंदर पुलिस बल की तैनाती थी। लोटे में जल लिए भक्त बाबा मंगलेश्वर को निहार रहे थे। कई लोग पूजा की थाली के साथ पहुंचे। दीपक जलाकर बाबा की आरती करते नजर आए। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे वैसे ही भक्तों ने जयकारे लगाने शुरु कर दिए। इसी के बाद जलाभिषेक शुआ। भक्तों की भीड़ गर्भ ग्रह में दाखिल हो गई। एक के बाद एक बाबा पर पानी की धार चलने लगी। हर-हर महादेव, हर-हर गंगे के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान भक्तों ने बाबा पर खूब फूल बरसाए। दीप, धूप दिखाकर बाबा से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।