Aligarh News: भाजपा महावीर गंज मंडल ने निकाली अमृत कलश वंदन यात्रा
Aligarh News: अलीगढ़ में भाजपा महावीर गंज मंडल द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भव्य अमृत कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ वैष्णो देवी मंदिर से हुआ और चमड़ा मंदिर पर समापन हुआ। यात्रा ने सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष में समरसता अभियान के तहत भाजपा महावीर गंज मंडल द्वारा भव्य अमृत कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ खटीकान चौराहा स्थित वैष्णो देवी मंदिर से हुआ और विभिन्न मार्गों से होते हुए सारी लवरिया स्थित चमड़ा मंदिर पर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ।शुभारंभ भाजपा महावीर गंज मंडल अध्यक्ष डॉ. गौरी आर्य ने अपने सिर पर अमृत कलश धारण कर किया। यात्रा के दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पवर्षा एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रशांत सिंघल, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, पार्षद नरेंद्र सैनी, कार्यक्रम संयोजक सोनू जाटव, मनोज माहौर, सत्य प्रकाश प्रजापति, राजकुमार राजा शामिल रहे।
कार्यक्रम के माध्यम से संत गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। यात्रा ने सामाजिक समरसता एवं भाईचारे का संदेश देते हुए क्षेत्र में एकता और सद्भाव की भावना को मजबूत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।