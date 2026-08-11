Aligarh News: हाईमास्ट लाइट के फाउंडेशन खंभे को क्षति पहुंचाने का आरोप, चार के खिलाफ मुकदमा
Aligarh News: नगर पंचायत जट्टारी के अध्यक्ष प्रदीप बंसल की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया। हाईमास्ट लाइट के लिए तैयार फाउंडेशन और सड़क पर लगाए गए सीमेंटेड खंभे को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी मौजूद हैं।
Aligarh News: जट्टारी। नगर पंचायत जट्टारी के अध्यक्ष प्रदीप बंसल की शिकायत पर थाना टप्पल पुलिस ने सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में हाईमास्ट लाइट के लिए तैयार किए गए फाउंडेशन को ध्वस्त करने तथा सड़क के बीच लगाए गए सीमेंटेड खंभे को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कस्बा जट्टारी स्थित उसरह रोड की ओर जाने वाले रास्ते पर पूर्व में यातायात जाम की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा रास्ते के बीच में सीमेंटेड खंभा लगाया गया था।
इसके पीछे आम नागरिकों की मांग पर नगर पंचायत द्वारा हाईमास्ट लाइट लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।शिकायत के मुताबिक, हाईमास्ट लाइट की स्थापना के लिए 1 अगस्त 2026 को फाउंडेशन तैयार कराया गया था। आरोप है कि उमेश कुमार अग्रवाल पुत्र हरप्रसाद, विकास अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार अग्रवाल, राकेश उर्फ चिंटू पुत्र भूदेव सिंह और राधाचरण पुत्र छीतरिया ने उक्त फाउंडेशन को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा, शिकायत में 2 अगस्त 2026 को पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए सीमेंटेड खंभे को भी क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत में कहा है कि घटना से संबंधित वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।