Aligarh News: रुपए के लेनदेन में बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली
Aligarh News: अलीगढ़ के रजा नगर में बाइक सवार हमलावरों ने डॉलर विवाद के चलते युवक गुलफाम को गोली मारी। आरोपियों में अनवर और उसके दो साथी शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद क्वार्सी थाना क्षेत्र के रजा नगर में सोमवार की देर रात बाइक सवार हमलावरों ने युवक को गोली मार दी। रुपए के लेनदेन को लेकर पड़ोसी युवक से विवाद चल रहा था। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
घटना का विवरण
रजा नगर निवासी गुलफाम कपड़े सिलाई का काम करता है। पुलिस के अनुसार पड़ोसी अनवर ने बीते दिनों गुलफाम से 50 हजार रुपए उधार लिए थे। जो तय समय पर वापस नहीं किए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। सोमवार रात गुलफाम घर के बाहर टहल रहा था। आरोप है कि तभी आरोपी अनवर अपने दो साथियों के साथ बाइक पर आ गया। गाली गलौज करते हुए तमंचे से गोली चला दी। गोली गुलफाम की कमर में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। स्थानीय लोगों के आने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल गुलफाम को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अनवर,पुन्ना और साकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अरूण कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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