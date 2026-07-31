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Aligarh News: 30 लोगों की जांच, नौ में मिला एसिडिक लार पीएच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में आईएमए एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशियलिटीज और एबॉट फार्मा के सहयोग से ‘रिफ्लक्स चेक क्लीनिक’ का आयोजन हुआ, जहाँ 30 लोगों की निशुल्क जांच की गई। शिविर का उद्देश्य एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों व दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। डॉक्टरों ने संतुलित आहार की सलाह दी।

Aligarh News: 30 लोगों की जांच, नौ में मिला एसिडिक लार पीएच

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आईएमए एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशियलिटीज (आईएमए एएमएस) के तत्वावधान में व एबॉट फार्मा के सहयोग से गुरुवार को मानिक चौक स्थित हाईटेक पैथोलॉजी क्लीनिक में ‘रिफ्लक्स चेक क्लीनिक’ का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 30 लोगों की निशुल्क जांच की गई, जिनमें नौ लोगों की लार का पीएच अम्लीय पाया गया। आईएमए एएमएस उत्तर प्रदेश के चेयरमैन एवं हाई टेक पैथोलॉजी क्लिनिक के निदेशक डॉ. भरत कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एसिड रिफ्लक्स के कारणों, लक्षणों और दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना व लार की अम्लीयता (पीएच) जांच के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना का आकलन करना था।

प्रतिभागियों को संतुलित आहार अपनाने, तैलीय व मसालेदार भोजन से बचने, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन छोड़ने, वजन नियंत्रित रखने व भोजन के तुरंत बाद न लेटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, तनाव और मोटापे के कारण गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग तेजी से बढ़ रहा है। लार का सामान्य पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होता है। केवल पीएच के आधार पर रोग की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह एक सरल और उपयोगी स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस अवसर पर डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. सुवेक वार्ष्णेय, डॉ. मयंक मणि डॉ. अभिषेक सिंह, डॉ. मयूर मणि, मोहम्मद खुबैब, मोहम्मद इकराम आदि उपस्थित रहे।

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