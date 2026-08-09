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Aligarh News: दुकानों पर खुले में धूल फांक रहा घेवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अतरौली के पेठ चौराहे पर सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान मिठाई की दुकानों के बाहर खुले में खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लोगों ने गुणवत्ता जांच की मांग की है। अवैध अतिक्रमण की वजह से सड़क पर जाम लगा है, जिससे कांवड़ियों और राहगीरों को परेशानी हो रही है।

Aligarh News: दुकानों पर खुले में धूल फांक रहा घेवर

Aligarh News: n पेठ चौराहे पर मिठाई की दुकानों के बाहर खुले में खाद्य पदार्थ n अतिक्रमण से कांवड़ियों और राहगीरों को परेशानीअतरौली, संवाददाता। सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन सुरक्षा को लेकर सक्रिय है, लेकिन अतरौली के पेठ चौराहे पर खाद्य सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।पेठ चौराहा स्थित खुशी मिष्ठान भंडार सहित कई दुकानों पर घेवर और अन्य मिठाइयां खुले में बेची जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल-मिट्टी पड़ने से ये दूषित हो रही हैं, जिससे शिवभक्तों और आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग से औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता जांचने की मांग की है।इसके

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अलावा, चौराहे पर दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण से सड़क का काफी हिस्सा घिर गया है। पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद अतिक्रमण न हटने से कांवड़ियों और राहगीरों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। जनता ने प्रशासन से तुरंत अतिक्रमण हटाने और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।

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