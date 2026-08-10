Aligarh News: गुलवीर सिंह के गांव में सड़क और पुलिया की समस्या

Aligarh News: बारिश के दिनों में गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत सिरसा के एथलीट गुलवीर सिंह के गांव के लोग रोजाना खतरे में पड़कर इस मार्ग का उपयोग करते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सड़क और पुल निर्माण की मांग की गई है।

Aligarh News: n बारिश के दिनों में गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव n छोहिया पर पुल बनने से मिलेगी ग्रामीणों को राहत

पानी के बीच से निकलते समय सांप के काटने व अन्य अनहोनी की बनी रहती हैआशंका, ग्रामीण जान जोखिम में डालने को मजबूर

छर्रा, संवाददाता। ग्राम पंचायत सिरसा इन दिनों देश और प्रदेश में चर्चित एथलीट गुलवीर सिंह के नाम से सुर्खियों में है, लेकिन उनके गांव की जमीनी हकीकत आज भी विकास की तस्वीर पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। गुलवीर सिंह के पिता पप्पू चौधरी का कहना है कि गांव से लेकर घेर तक जाने वाली सड़क को पक्का कराने और छोहिया पर पुल बनवाने की दिशा में आज तक किसी नेता, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद ने गंभीर पहल नहीं की है।

मुख्य मार्ग की सड़क को पक्का कराने की मांग पप्पू चौधरी ने बताया कि इस रास्ते से गांव के लोग रोजाना आवागमन करते हैं। बरसात के मौसम में छोहिया में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों का निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल चौमासे के दिनों तक सीमित नहीं है, बल्कि जब-जब छोहिया में पानी रहता है, तब-तब ग्रामीणों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण अपनी खेती और पशुओं की देखभाल के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। पानी के बीच से निकलते समय सांप के काटने या अन्य किसी अनहोनी का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा के काम पूरे करने को मजबूर हैं。

सड़क और पुल की निर्माण की आवश्यकता गुलवीर सिंह के पिता पप्पू चौधरी ने मांग की कि गांव से निकल ने बाले इस रास्ते आगे के गांव तक सड़क को पक्का कराया जाए और छोहिया पर पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को सालभर सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि सड़क और पुल बनने से न केवल गांव के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि खेती-किसानी और पशुपालन से जुड़े लोगों को भी काफी सुविधा होगी।