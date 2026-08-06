Aligarh News: बंबे का साइफन टूटने से स्कूल का रास्ता डूबा
Aligarh News: n 143 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित n शिवमंदिर में शुरू कराया शिक्षण कार्य खैर, संवाददाता। विकासखंड खैर
Aligarh News: n 143 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित n शिवमंदिर में शुरू कराया शिक्षण कार्य
खैर, संवाददाता। विकासखंड खैर के गांव नहरौला स्थित एकीकृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय का संपर्क मार्ग बम्बे की साइफन टूटने से पूरी तरह जलमग्न हो गया है। क्षेत्र नीचा होने और पास की पोखर ओवरफ्लो होने से रास्ते पर भारी जलभराव हो गया।
शिक्षक और छात्र स्कूल नहीं पहुंच सके
इसके चलते बुधवार को शिक्षक और छात्र स्कूल नहीं पहुंच सके। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रधानाध्यापक ने तत्काल गांव के शिव मंदिर परिसर में कक्षाएं संचालित कराईं। ग्रामीणों के अनुसार, इसी मार्ग से आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन का रास्ता भी गुजरता है। लगातार जलभराव से तीनों प्रमुख संस्थानों का संपर्क गांव से कट चुका है। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि हर साल बरसात में यह समस्या पैदा होती है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रमोहन ने बताया कि स्कूल में कक्षा एक से आठ तक कुल 143 छात्र पंजीकृत हैं। बुधवार को बच्चे स्कूल नहीं आ पाए।
वैकल्पिक व्यवस्था
वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब गांव के ही एक खाली मकान और घेर को अस्थायी रूप से लेने की बात चल रही है। सहमति बनते ही गुरुवार से कक्षाएं वहां लगेंगी। मामले की रिपोर्ट बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग से बात कर रास्ता सुचारु कराने का प्रयास जारी है। जरूरत पड़ी तो पड़ोसी गांव इस्माइलपुर में अस्थायी तौर पर पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं बीडीओ खैर आदिल फैज ने बताया कि सचिव से जांच कराई गई है। पानी उतरते ही मार्ग की मरम्मत और जलनिकासी का काम शुरू कराया जाएगा।
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