Aligarh News: अवैध प्लाटिंग को लेकर गरजे किसान

Aligarh News: टप्पल ब्लॉक परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन (अ) द्वारा पंचायत आयोजित हुई। पंचायत में अवैध प्लाटिंग, किसानों की जमीन, मुआवजा जैसे 12 मांगे प्रशासन के सामने रखी गई। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना दिया जाएगा।

Aligarh News: जट्टारी, संवाददाता। टप्पल ब्लॉक परिसर में रविवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन (अ) की बड़ी पंचायत आयोजित हुई। पंचायत में अवैध प्लाटिंग, किसानों की जमीन, मुआवजा, टोल फ्री सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई गई। पंचायत के बाद यूनियन नेताओं ने टप्पल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री, यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा।

किसानों की प्रमुख मांगे दोपहर 12 बजे शुरू हुई पंचायत की अध्यक्षता नूरपुर प्रधान दलबीर सिंह ने की, जबकि संचालन जिला संगठन मंत्री रामचंद्र सरदार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कुमार अत्री मौजूद रहे। पंचायत में किसानों ने आरोप लगाया कि नूरपुर रोड पर यमुना एक्सप्रेसवे किनारे जट्टारी की ओर “शुभ लाभ ग्रुप श्री राधा कृष्ण वाटिका” के नाम से बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूनियन का कहना है कि मौके पर सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य लगातार जारी हैं, फिर भी प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण मौन बने हुए हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो धरना और आंदोलन किया जाएगा।

12 सूत्रीय मांगें 12 सूत्रीय मांगों में बढ़ा हुआ मुआवजा, 7 प्रतिशत विकसित भूखंड, ग्रामीणों के लिए टोल फ्री सुविधा, किसान आंदोलनों के मुकदमे वापस लेना, आयुष्मान कार्ड, ट्यूबवेलों को पर्याप्त बिजली, टप्पल सीएचसी पर अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रॉमा सेंटर, आवारा गौवंश की व्यवस्था, कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करना और 60 वर्ष से अधिक किसान-मजदूरों को छह हजार रुपये मासिक पेंशन शामिल है। इस मौके पर पंचायत में बड़ी संख्या में किसान और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे।