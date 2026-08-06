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Aligarh News: जट्टारी में बिजली घर पर दिया किसानों ने धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) ने जट्टारी बिजली घर परिसर में एक पंचायत आयोजित की। किसान विद्युत समस्याओं, जैसे ट्रांसफार्मर जलने और जर्जर लाइनों के खिलाफ धरना देकर समाधान की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

Aligarh News: जट्टारी में बिजली घर पर दिया किसानों ने धरना

Aligarh News: जट्टारी, संवाददाता। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के बैनर तले बुधवार को जट्टारी बिजली घर परिसर में किसानों की विभिन्न विद्युत समस्याओं को लेकर एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के बाद आक्रोशित किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना देकर क्षेत्र की लंबे समय से लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में बार-बार ट्रांसफॉर्मर जलने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही, जर्जर लाइनों के कारण आए दिन होने वाले फॉल्ट से आपूर्ति बाधित रहती है। किसान नेताओं ने बताया कि डेटा खुर्द बिजली घर की तीन विद्युत मशीनें लंबे समय से खराब पड़ी हैं।इसके

अलावा, जैदपुरा बिजली घर की 33 केवी लाइन पिछले एक वर्ष से तकनीकी खराबी का शिकार है, जिससे सिंचाई कार्य और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।जिलाध्यक्ष भोला चौधरी ने बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ, तो यूनियन बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। इस धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष विमल तोमर, धर्मेंद्र श्योरान, ओंकार सिंह, सौरव प्रधान, पप्पू प्रधान, सुनील चौधरी, महिपाल ठाकुर और योगेश चौधरी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।

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