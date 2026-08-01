Aligarh News: किसानों ने तीन घंटे तक अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को बनाया बंधक

महापंचायत की अध्यक्षता

महापंचायत जिलाध्यक्ष बंटी जादौन के नेतृत्व में हुई। अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव डॉ. शैलेंद्र पाल सिंह ने की। मुख्य अभियंता कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से ही किसान एकत्रित होना शुरू हो गए थे। मुख्य अभियंता के कार्यालय से निकल जाने और दो घंटे तक विभागीय अधिकारी के किसानों के बीच न पहुंचने पर आक्रोश बढ़ता गया और किसान कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर नारे लगाए तो ताला नगरी अवर अभियंता विवेक सारस्वत किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन जुलाई में मात्र 11 दिन 10 घंटे बिजली मिलने और 19 दिन 3 घंटे से 9 घंटे बिजली क्यों मिली और उसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही इसका कोई जवाब नहीं देने पर अपने बीच बैठा लिया। संगठन के पदाधिकारियों ने ताला बंदी या रामघाट रोड जाम करने की धमकी दिए जाने पर अधीक्षण अभियंता उमेश जैन, तालानगरी अधिशासी अभियंता राहुल बाबू कटियार किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने उन्हें भी वहीं बैठा लिया। मंडल प्रभारी गवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी ग्रामीण फीडरॉन पर सरकार द्वारा 10 घंटे की घोषणा के बावजूद 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे फसल नष्ट होने के कगार पर है। मंडल अध्यक्ष ऋषि प्रताप सिंह ने आरोप लगाए कि बिजली विभाग के लाइन मैन सही काम करने की भी पैसे लेते हैं। जिला प्रभारी श्रीपाल चौहान ने कहा कि 21 सितंबर से शुरू होने वाली किसान मज़दूर अधिकार यात्रा के लिए तैयार रहना है। किसानों ने चेतावनी दी कि साथा चीनी मिल शुरु नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे।