Aligarh News: किसानों ने तीन घंटे तक अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को बनाया बंधक
Aligarh News: किसान मजदूर संगठन की महापंचायत अलीगढ़ के रामघाट रोड पर हुई। किसानों ने मुख्य अभियंता के न आने पर अधिकारियों का विरोध किया। बिजली की कमी और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। 10 घंटे बिजली देने और अन्य शिकायतों के निवारण का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद महापंचायत समाप्त हुई।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। किसान मजदूर संगठन की महापंचायत मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय रामघाट रोड पर हुई। सुबह दस बजे से ही किसान मौके पर जमा हो गए। मुख्य अभियंता के न आने पर अधीक्षण व अधिशासी अभियंता को दो घंटे पर बैठाए रखा। बाद में लिखित आश्वासन पर किसानों ने महापंचायत को खत्म किया।
महापंचायत की अध्यक्षता
महापंचायत जिलाध्यक्ष बंटी जादौन के नेतृत्व में हुई। अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव डॉ. शैलेंद्र पाल सिंह ने की। मुख्य अभियंता कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से ही किसान एकत्रित होना शुरू हो गए थे। मुख्य अभियंता के कार्यालय से निकल जाने और दो घंटे तक विभागीय अधिकारी के किसानों के बीच न पहुंचने पर आक्रोश बढ़ता गया और किसान कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर नारे लगाए तो ताला नगरी अवर अभियंता विवेक सारस्वत किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया लेकिन जुलाई में मात्र 11 दिन 10 घंटे बिजली मिलने और 19 दिन 3 घंटे से 9 घंटे बिजली क्यों मिली और उसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही इसका कोई जवाब नहीं देने पर अपने बीच बैठा लिया। संगठन के पदाधिकारियों ने ताला बंदी या रामघाट रोड जाम करने की धमकी दिए जाने पर अधीक्षण अभियंता उमेश जैन, तालानगरी अधिशासी अभियंता राहुल बाबू कटियार किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने उन्हें भी वहीं बैठा लिया। मंडल प्रभारी गवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी ग्रामीण फीडरॉन पर सरकार द्वारा 10 घंटे की घोषणा के बावजूद 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे फसल नष्ट होने के कगार पर है। मंडल अध्यक्ष ऋषि प्रताप सिंह ने आरोप लगाए कि बिजली विभाग के लाइन मैन सही काम करने की भी पैसे लेते हैं। जिला प्रभारी श्रीपाल चौहान ने कहा कि 21 सितंबर से शुरू होने वाली किसान मज़दूर अधिकार यात्रा के लिए तैयार रहना है। किसानों ने चेतावनी दी कि साथा चीनी मिल शुरु नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे।
बिजली आपूर्ति की मांगें
तहसील अध्यक्ष कोल देवराज सिंह ने कहा कि भड़ासी फीडर बिनुपुर फीडर बरौली फीडर की ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 12 घंटे बिजली दी जाए एवं जर्जर लाइनों के तार बदलने की मांग की। धरना स्थल पर 15 से अधिक किसानों ने विभिन्न क्षेत्रो में बिजली बिल की त्रुटी, ट्रांसफार्मर जलने एवं जर्जर लाइनों की लिखित शिकायत की जिसके लिए अधीक्षण अभियंता ने जांच कराकर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। किसान को 10 घंटे बिजली देने, 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने व 7 दिन में अन्य शिकायतों का निस्तारण कराने का लिखित आश्वासन दिया। इसी के बाद महापंचायत खत्म हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि 1 सप्ताह के बाद वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य अभियंता से मिलेंगे। पंचायत में दिए गए ज्ञापन व अन्य शिकायतों के निस्तारण के विषय पर चर्चा करेंगे। महापंचायत में ओमवीर चौधरी, नीरज राजपूत, अतुल सिंह, किशन चौहान, अंशुल जादौन, सुरेंद्र चौधरी, सलीम खान, वेद प्रकाश शामिल रहे।
अतिरिक्त जानकारी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।