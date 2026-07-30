Aligarh News: राजस्व राज्य मंत्री ने समस्याएं सुनीं
Aligarh News: पिसावा के गांव राऊपुर में, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। किसानों ने पिसावा-गोठनी मार्ग के निर्माण में मुआवजे की मांग की, जो कागजों में दर्ज नहीं है। साथ ही, उन्होंने बायोफ्यूल प्रोजेक्ट का विरोध किया और स्वास्थ्य सेवा सुधार की मांग भी उठाई। मंत्री ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
Aligarh News: पिसावा, संवाददाता। क्षेत्र के गांव राऊपुर में बुधवार को राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान किसानों ने पिसावा-गोठनी मार्ग के निर्माण में ली गई अपनी जमीनों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यह मार्ग कागजों में दर्ज नहीं है और उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने मांग की कि सड़क में गई भूमि की भरपाई जलोखरी से शाहपुर के बीच स्थित ग्राम पंचायत की सैकड़ों बीघा जमीन से की जाए।इसके साथ ही उन्होंने मार्ग के रुके हुए चौड़ीकरण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग भी की।
राजस्व राज्य मंत्री ने तहसीलदार गभाना अजय कुमार और लेखपाल से स्थिति जानकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया।वहीं, राऊपुर के पास बायोफ्यूल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे किसानों ने किसान यूनियन के प्रदेश सचिव गुलजार सिंह बापू के नेतृत्व में मंत्री से मुलाकात की और प्रोजेक्ट को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। इसके अलावा, ग्रामीणों ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने, बाहर की दवाएं लिखने पर रोक लगाने और प्राथमिक विद्यालय रूपनगर में आंगनबाड़ी भवन बनवाने की मांग उठाई। मंत्री ने सभी को जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
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