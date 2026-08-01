Aligarh News: किसानों का आमरण अनशन शुरू
Aligarh News: n सर्किल रेट वृद्धि व भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग n गांव उसरह रसूलपुर
Aligarh News: n सर्किल रेट वृद्धि व भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग n गांव उसरह रसूलपुर में आमरण अनशन पर बैठे पांच किसानजट्टारी, संवाददाता। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित किसानों ने शुक्रवार से उसरह रसूलपुर धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। किसान भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे और सर्किल रेट में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।आंदोलन के पहले दिन पूर्व प्रधान कल्याण सिंह, राजकुमार और नरेंद्र सहित पांच किसान अनशन पर बैठे, जिन्हें ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर समर्थन दिया। किसानों का साफ कहना है कि 'एक प्रोजेक्ट, एक रेट' लागू होने या वर्ष 2025 के बढ़े हुए सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा मिलने तक अनशन जारी रहेगा।मामले
की गंभीरता को देखते हुए एडीएम सौरभ कुमार भट्ट और एसडीएम खैर शिशिर कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर करीब दो घंटे तक किसानों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित 90 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने मांगों को शासन स्तर पर भेजने की बात कही। इस दौरान भाकियू (महात्मा टिकैत) के पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।
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