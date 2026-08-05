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Aligarh News: दूधिया ने महिला से की छेड़छाड़, ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: गांव नन्दपुर पला में दूध लेने पहुंचे एक दूधिए ने किसान की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। जब महिला ने शोर मचाया, तो ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Aligarh News: दूधिया ने महिला से की छेड़छाड़, ग्रामीणों ने पीटकर पुलिस को सौंपा

Aligarh News: लोधा। थाना क्षेत्र के गांव नन्दपुर पला में सोमवार को एक किसान के यहां दूध लेने पहुंचे दूधिया ने घर की महिला से छेड़छाड़ कर दी। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नन्दपुर पला निवासी मिथुन कुमार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रायट गांव निवासी सारिक पुत्र छीतरमल पिछले करीब दो-तीन वर्षों से उनके घर दूध लेने आता है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे सारिक दूध लेने उनके घर पहुंचा।

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उस समय उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी घर पर अकेली थीं। आरोप है कि दूध लेने के बाद सारिक ने गलत नीयत से लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भागने लगा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और मिथुन ने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसे चोटें भी आईं। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर बालेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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