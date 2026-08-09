Aligarh News: करोड़ों की ठगी में जुनैद के तीन साथी और चिह्नित, तलाश में पुलिस

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कर्मचारियों व शहर के प्रबुद्ध लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 25 हजार के इनामी जुनैद को गिरफ्तार किया है। जुनैद एएमयू का पूर्व छात्र है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी फाइनेंस कंपनियां बना रखी थीं। उनमें मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाता था। आरोपी के कुछ बैंक एकाउंट्स भी सीज किए गए हैं, जिनमें करोड़ों का लेनदेन हुआ है। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है।

जुनैद की गिरफ्तारी

क्वार्सी थाना पुलिस ने शुक्रवार को अनूपशहर रोड स्थित एमराल्ड गुलिस्ता अपार्टमेंट निवासी जुनैद पुत्र मूसा काशिर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इस पर थाना सिविल लाइन व क्वार्सी में पांच मुकदमे दर्ज थे। जुनैद व उसके गिरोह ने फाइनेंस कंपनियां बना रखी थीं, जिनमें निवेश के नाम पर लालच देकर ठगी करते थे। मुकदमे में दावा किया गया था कि जुनैद व उसके गिरोह ने 200 लोगों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। लेकिन, जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब एक करोड़ से अधिक की ठगी की है। इनमें एएमयू प्रोफेसर, डॉक्टर व कर्मचारी शामिल हैं। कई लोगों ने शिकायत ही नहीं की। जुनैद अहमद ने साल 2019 में एएमयू से पीएचडी (डॉक्टरेट) की है। इनके भाई भी एएमयू में असिस्टेट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और क्वार्सी क्षेत्र में अस्पताल भी चला रहे हैं। इनकी बहन का भी क्वार्सी क्षेत्र में हॉस्पिटल है। जुनैद एएमयू छात्र होने के साथ कई व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था। निवेशकों द्वारा पैसा निकाल लेने के बाद उसकी कंपनियां डूब गई थीं। इंस्पेक्टर क्वार्सी अरुण कुमार ने बताया कि गिरोह के तीन सदस्यों को चिह्नित किया गया है। उनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।