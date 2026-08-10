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Aligarh News: बैडमिंटन लीग-3 में अभिषेक और कमल बने चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में आयोजित पहल बैडमिंटन लीग (पीबीएल-3) का उत्साहजनक समापन हुआ। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभिषेक बजाज ने शोहित वार्ष्णेय को हराकर खिताब जीता। वहीं, 36 वर्ष से अधिक वर्ग में कमल जेपी ने तरुण गुप्ता को पराजित किया। समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया।

Aligarh News: बैडमिंटन लीग-3 में अभिषेक और कमल बने चैंपियन

Aligarh News: अलीगढ़। वार्ष्णेय पहल के तत्वावधान में आयोजित पहल बैडमिंटन लीग (पीबीएल-3) 2026 का रोमांचक समापन हुआ। पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल में अभिषेक बजाज ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए शोहित वार्ष्णेय को सीधे सेटों में 21-14, 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम किया। शोहित ने मुकाबले में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन अभिषेक के सटीक शॉट्स और बेहतर रणनीति के आगे उन्हें उपविजेता पद से संतोष करना पड़ा। वहीं, 36 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के फाइनल में कमल जेपी और तरुण गुप्ता के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ।

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कमल जेपी ने तरुण को 21-19, 21-14 से पराजित कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। पहले सेट में तरुण ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्णायक क्षणों में कमल ने बढ़त बना ली। समापन समारोह में विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विष्णु कुमार बंटी, अमित गुप्ता कोनार्क, अतुल राजाजी समेत आयोजक, खिलाड़ी और खेलप्रेमी मौजूद रहे।

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