Aligarh News: एडीए में अभियंताओं के बदले गए क्षेत्र
Aligarh News: अलीगढ़ में एडीए द्वारा अभियंताओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। वीसी कुलदीप मीणा ने आदेश जारी किया। जोन एक में जवां, गांधी पार्क और अन्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी मुकेश सक्सेना को सौंपी गई है। जोन दो में यासीन खान और जोन तीन व चार में मनोज कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है।
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। एडीए में अभियंताओं के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। एडीए वीसी कुलदीप मीणा की ओर से सोमवार को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जोन एक में शामिल थाना जवां, गांधी पार्क, हरदुआगंज, क्वार्सी, अतरौली व गोधा की जिम्मेदारी सहायक अभियंता मुकेश सक्सेना को दी गई है। इसके अलावा प्रवर्तन जोन दो में शामिल लोधा, खैर, चंडौस, गभाना, टप्पल व सासनी गेट की जिम्मेदारी अवर अभियंता यासीन खान को मिली है। जोन तीन व चार की जिम्मेदारी अवर अभियंता मनोज कुमार शर्मा को दी गई है। इसमें सिविल लाइंस, इगलास, मडराक,अकराबाद, महुआखेड़ा, बन्ना देवी, कोतवाली, देहलीगेट व रोरावर थाना क्षेत्र शामिल हैं।
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