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Aligarh News: हॉस्पिटल में बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस का छापा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के पन्नालाल हॉस्पिटल में बिजली चोरी की सूचना पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली और आरोपों का खंडन किया गया। एसडीओ एसडी शर्मा ने बताया कि अस्पताल के बिजली कनेक्शन का निर्माण कार्य में कोई उपयोग नहीं हो रहा था।

Aligarh News: हॉस्पिटल में बिजली चोरी की सूचना पर विजिलेंस का छापा

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। रामघाट रोड स्थित पन्नालाल हॉस्पिटल में बिजली चोरी की सूचना मिलने पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने सोमवार को छापेमारी की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अस्पताल के बिजली कनेक्शन का उपयोग परिसर में चल रहे निर्माण कार्य में मशीनें और अन्य उपकरण संचालित करने के लिए किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं मिली। एसडीओ एसडी शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने पन्नालाल हॉस्पिटल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया।

जांच के दौरान बिजली कनेक्शन, वायरिंग व निर्माण स्थल से संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की गई। हालांकि मौके पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि अस्पताल के बिजली कनेक्शन का उपयोग निर्माण कार्य में किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जांच में न तो बिजली चोरी का कोई मामला मिला और न ही किसी प्रकार की अनियमितता के साक्ष्य प्राप्त हुए। इधर, हॉस्पिटल में हुई इस छापामारी को लेकर विभाग में दिनभर तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं।

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