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Aligarh News: अज्ञात बाहन ने मारी टक्कर हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: गभाना में एक वृद्ध साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में शोक की लहर है। युवक के पिता साइकिल से काम से घर लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Aligarh News: अज्ञात बाहन ने मारी टक्कर हुई मौत

Aligarh News: गभाना, संवाददाता। थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित एक कॉलोनी के पास साइकिल सवार एक वृद्ध को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। टोल एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव गभाना निवासी मोहित ने बताया कि उनके पिता 65 वर्षीय संतोष कुमार गभाना तहसील में माली का कार्य करते थे। रोजाना की तरह रविवार को भी काम पर गए थे। ड्यूटी खत्म कर वह साइकिल से अपने घर आ रहे थे।

जैसे ही वह गभाना क्षेत्र के हाईवे स्थित कॉलोनी मदनधाम व गौरी ढाबा के पास पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने सूचना टोल एंबुलेंस व इलाका पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची टोल एंबुलेंस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देख मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार को परिजनों ने तहरीर देकर पोस्टमार्टम की मांग की। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी है।

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