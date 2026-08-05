Aligarh News: बुजुर्ग को नामजदों ने मारपीट कर किया मरणासन्न, रिपोर्ट दर्ज
Aligarh News: हरदुआगंज के एक गांव में पांच नामजदों ने एक बुजुर्ग के साथ लाठी डंडों से मरणासन्न मारपीट की। पीड़ित की पुत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना 29 जुलाई 2026 को हुई थी, जब बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी है।
Aligarh News: हरदुआगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के बुढासी पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव में नामजदों ने मारपीट कर एक बुजुर्र्ग को मरणासन्न कर दिया। पुत्री की तहरीर पर पांच नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
घटना का विवरण
गांव सिल्ला विसावनपुर निवासी बविता देवी पुत्री केशरदेव ने बताया कि घटना दिनांक २९ जुलाई २०२६ की है जब वहा अपनी ससुराल खेड़ा बुजुर्ग में थी तभी सिल्ला से उसकी मां रामबेटी पत्नी केशरदेव का समय करीब दोपहर बारह बजे फोन आया था कि उसके पिता को गांव के ही दबंग भाईयों धर्मवीर, निक्कू उर्फ दीपक, सतीश, राहुल पुत्रगण ओमी उर्फ सत्यप्रकाश व चाचा लखपत पुत्र राम सिंह जो कि अलीगढ़ सागवान सिटी में रहता है। सभी ने एक राय होकर उसके पिता केशरदेव के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर मरणासन्न कर दिया है।
पुलिस कार्रवाई
आरोपी उसके पिता को लेकर अस्थाई बुढासी पुलिस चौकी ले गये। वह दो बजे के लगभग पुलिस चौकी पहुंची तथा मां भी पैदल चल कर पहुंंच गई। देखा कि उसके पिता मरणासन्न अवस्था में जमीन पर पड़े थे। उनको देखकर आरोपी वहां से चले गये। वह तथा उसकी मां घायल पिता को टेंपो से लेकर थाने आये और पुलिस ने उनका मेडीकल परीक्षण कराया दिया गया। हालत अच्छी न होने के कारण उनका दीनदयाल अस्पताल में उपचार चल रहा है।
प्रश्नोत्तर
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