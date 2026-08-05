Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: शराब के नशे में युवकों में सरेराह गालीगलौज-मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ में मंगलवार रात तीन युवक शराब के नशे में आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के बाद लड़ाई शुरू हुई, जिसका वीडियो राहगीरों ने बना लिया और वायरल कर दिया। पुलिस ने तीनों को पकड़कर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Aligarh News: शराब के नशे में युवकों में सरेराह गालीगलौज-मारपीट

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के कंपनीबाग के पास मंगलवार की देर रात शराब के नशे में धुत तीन युवकों में आपस में गाली गलौज व मारपीट हो गई। राहगीरों ने पूरे घटनाक्रम को वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों युवकों को शांतिभंग में पाबंद किया है।वाकये के अनुसार कंपनीबाग चौराहे पर मंगलवार की रात तीन युवक नशे की हालत में थे। इसी बीच एक युवक ने दूसरे साथी से कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा। साथी ने मोबाइल देने से इंकार किया तो दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई।

कुछ ही देर में तीनों युवकों में मारपीट हो गई। राहगीरों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान कुनाल,दीपक और हिमांशू के रूप में दी है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि तीनों को शांतिभंग में पाबंद किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Video Aligarh Social Media अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।