Aligarh News: शराब के नशे में युवकों में सरेराह गालीगलौज-मारपीट
Aligarh News: अलीगढ़ में मंगलवार की रात कंपनीबाग के पास तीन युवक शराब के नशे में आपस में गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। राहगीरों ने पूरा वाक्या वीडियो में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तीनों युवकों को शांतिभंग में पाबंद कर लिया है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के कंपनीबाग के पास मंगलवार की देर रात शराब के नशे में धुत तीन युवकों में आपस में गाली गलौज व मारपीट हो गई। राहगीरों ने पूरे घटनाक्रम को वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों युवकों को शांतिभंग में पाबंद किया है।वाकये के अनुसार कंपनीबाग चौराहे पर मंगलवार की रात तीन युवक नशे की हालत में थे। इसी बीच एक युवक ने दूसरे साथी से कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा। साथी ने मोबाइल देने से इंकार किया तो दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई।
कुछ ही देर में तीनों युवकों में मारपीट हो गई। राहगीरों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान कुनाल,दीपक और हिमांशू के रूप में दी है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि तीनों को शांतिभंग में पाबंद किया है।
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